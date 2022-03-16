《時來運轉》運彩報報－電競LPL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區（LPL）進行至春季賽最後一週的賽事，截至3/15（二），取得季後賽資格的隊伍已有7支（總計將有10支隊伍晉級季後賽），分別是V5戰隊、RNG戰隊、WBG戰隊、LNG戰隊、京東電競、滔博電競、EDG戰隊。至於目前戰績排名第8，距離季後賽晉級只差臨門一腳的RA戰隊，本週即將對上排名第5的京東電競（JDG），比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

3/17（四）17:00 京東電競 @ RA戰隊

推薦：不讓分「RA戰隊」勝

先說JDG，戰績9勝5敗，近期拿下4連勝的成績，且4場比賽都是以直落2取勝，說明隊伍的狀態相當不錯，不僅在營運及團隊決策等方面都做得很到位，火力輸出也有下路Hope、中路Yagao兩人輪流「Carry」，與V5的比賽（3/4），第1局雙方鏖戰逾47分鐘，Hope的英雄「吉茵珂絲」不僅打出單局近5萬的驚人傷害（優於V5下路Photic的4.2萬），個人亦搶下9個擊殺、8個助攻，幫助隊伍搶下首局勝利；而另一場與TT的比賽（3/11），Yagao分別選用「雷茲」及「柔依」，全場打出8／1／12（擊殺數／死亡數／助攻數）的成績，打得對手是毫無招架之力。

再說RA，戰績8勝6敗，近期拿下2連勝的成績，前場比賽（3/13）對上戰績排名第3的WBG，以直落2取勝，RA的中、野組合（中路Strive、打野Leyan）默契十足，多次衝擊對方的上中野（上路、中路、打野）頻頻打斷對手英雄的發育節奏，而上路Cube的狀態更是火熱，他的英雄「賈克斯」和「葛雷夫」全場拿下12個擊殺、7個助攻，對線方面頻頻單殺對手TheShy，對位（對上路位置）經濟差拿下近1萬的經濟優勢，團戰方面更是隊伍的擎天柱，多次「Carry」隊伍，成為對手最無可奈何的存在。

本場比賽，兩隊近期的狀態都好，相信將會是場龍爭虎鬥。不過考慮到RA進入季後賽只差一勝，相信定會卯足全力搶下這場關鍵的勝利，因此看好RA。