雲林縣口湖國中推廣水上教育，師生自造2艘獨木舟。（口湖國中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉口湖國中推廣水上教育，規畫獨木舟校本課程，之前已購買6艘獨木舟，校方為讓學生更了解獨木舟構造，決定聘請專業老師教導自造獨木舟，師生利用4天時間完成主結構，持續細部修整、彩繪等工作，預計4月正式下水，是雲林第1所自造獨木舟的學校。

口湖國中配合口湖鄉內眾多魚塭、大排、海邊等水域環境，選定獨木舟與立槳衝浪板發展校本課程，大受學生歡迎，家長也很肯定這種多元教學，校方因此進一步規畫「自造教育」課程，從北部聘請知名造舟老師「大沐」，進行為期4天的造舟課程。

學校學務主任吳靜欣表示，師生們10餘人利用2月寒假期間，每天花費6小時以上，進行規畫討論、實際施作，從模型、船舷、甲板條、船刀、龍骨、肋骨、座位、蒙皮，全都親力親為，為此還留宿學校，希望打造2艘最獨特的雙人座獨木舟。

吳靜欣說，打造獨木舟過程，學生們不僅學得造舟相關知識，更重要的是體會如何與他人分工合作、溝通協調，以及感受創造帶來的自信心與成就感，這些養分將成為學生未來的成長能量，彌足珍貴。

目前2艘獨木舟主體已完成，持續進行細部修整、彩繪等後續作業，預計今年4月正式下水，學校將先安排學生在安全性較高的魚塭體驗划獨木舟，熟練後再規畫到四湖鄉三條崙海水浴場，讓大家感受更寬廣的水域活動樂趣。

吳靜欣指出，加上2艘自造獨木舟，學校共有8艘獨木舟，另有10組立槳衝浪板，希望藉由推廣水上教育，讓偏鄉學校更加有特色與競爭力，日後也會安排對外活動，讓民眾一起同樂。