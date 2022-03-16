桃園市長鄭文燦16日在市政會議指出，大溪阿姆坪水上訓練基地是國內最佳的水域運動訓練場地。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦16日在市政會議指出，大溪阿姆坪水上訓練基地是國內最佳的水域運動訓練場地。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦16日在市政會議指出，大溪阿姆坪水上訓練基地是國內最佳的水域運動訓練場地。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦16日在市政會議指出，大溪阿姆坪水上訓練基地是國內最佳的水域運動訓練場地。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦16日在市政會議指出，大溪阿姆坪水上訓練基地是國內最佳的水域運動訓練場地，龍潭體育園區的曲棍球場則是台灣首座獲得國際認證的比賽場地，宣布2體育設施都將委外引進專業團隊經營，開辦市民訓練班，以業餘方式體驗水上運動樂趣和各種訓練課程，提升設施使用率。

鄭文燦說，大溪阿姆坪水域可從事划船、輕艇、帆船、風浪板、獨木舟、龍舟、鐵人三項等，都非常適合，由市府和體育署編列預算完成的水上訓練基地已完工，決定引進專業團隊委外營運，除經營保管設施設備、培訓專業選手，也開辦一般市民水上活動訓練班，讓大家以業餘方式體驗水上運動樂趣。

而4.18公頃的龍潭體育園區，有體適能中心、有氧韻律教室、羽球場、棒壘球場和曲棍球及足球2合1球場等，也決定委外營運，鄭文燦指示體育局盡快規畫，強調安全管理很重要，務必評選出最好團隊，要考慮專業團隊能力、訓練課程內容和業餘市民活動等角度，以專業營運方式提高設施使用率。

體育局長莊佳佳進一步指出，阿姆坪水上運動訓練基地今年已驗收完畢，為防範再遇去年大旱石門水庫水深不夠致無法靠岸，正另施設下水碼頭工程，委外將以10年為一期，並得優先定約1次，共20年為期程，預計3至5月招商，未來也可規畫套裝遊憩行程，創造在地就業機會；龍潭體育園區則以7年為期，得優先定約1次3年，共10年為期程，預計4月前完成招商。

莊佳佳說，阿姆坪水上運動訓練基地及龍潭體育園區除了當訓練基地使用、培養在地選手，也將致力於發展全民運動，達到競技運動全民化、全民運動產業化的目標。