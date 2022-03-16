每個人對愛的表現都不同，有些人控制欲強，時刻關注伴侶的一舉一動，甚至無時無刻都要黏著對方，有的人則是享受自由，若是把他們管太緊，反而會出現反效果。《靈匣網》近日分享5個談戀愛時，需要保有個人空間的星座。

1.射手座

射手座追求自由，而且喜歡嘗試新鮮刺激的事物，是12星座中最放蕩不羈的，當遇到黏人的伴侶時，起初他們會覺得很有趣，但時間久了就會感到厭倦，甚至覺得不自在，無論做什麼事都要告知對方，自由受限讓他們開始變得不耐煩，甚至出現分手的念頭，面對伴侶苦苦挽留，射手座不只不會心軟，反而會更想離開。

2.牡羊座

牡羊座心思單純，他們就像長不大的孩子，對於生活上的新鮮事物，都感到非常好奇，因此願意做各種嘗試，對他們而言，人生有更多自由，才能享受到不同的趣味，如果遇到一個愛約束他們的伴侶，起初會認為對方是因為在乎自己，所以出現管束的行為，但時間久了，他們會越來越覺得人生無趣，壓抑太久自然就想分手。

3.獅子座

獅子座個性強勢，做事隨心所欲，不喜歡命運掌握在別人手上的感覺，由於他們非常有主見，也討厭他人反駁自己，因此在感情中，獅子座反而屬於管束戀人的角色，不喜歡被情人控制，不過獨立自主的他們尋找伴侶時，喜歡有共同話題的對象，並不會為了能控制戀人，而找比較沒主見的人，相處輕鬆且有相同價值觀才是最重要的。

4.雙子座

雙子座個性古靈精怪，他們就像還沒長大的小孩，由於對任何事都充滿好奇，因此非常享受忙於探索新事物的感覺，平時喜歡一個人生活，就算談戀愛，依舊想維持自己原本的生活方式，不喜歡受到他人管束，對他們而言，伴侶也應該像他們一樣，對世界充滿好奇，若是把他們管太緊，會讓雙子座什麼事都做不了，失去好奇心也會對戀情感到厭倦。

5.天秤座

天秤座個性溫柔，但並非他們善解人意，而是不在乎任何事情，他們對許多事情都不上心，做事較為隨興，所以不喜歡被人管束，喜歡靠著自己的感覺行事，面對較黏人的伴侶，心情好時他們會願意順從對方，但時間久了，天秤座就會受不了，不僅如此，他們也不喜歡別人將希望寄托在自己身上，會讓他們覺得壓力很大。