國立宜蘭高商國樂、管樂社代表宜蘭縣參加全國音樂比賽，拿下國樂合奏特優等成績，校方表示，宜商並未設置音樂班，許多學生都是進入高中職階段才接觸樂器，但學生運用社團、課餘時間排練，還留校自主練習，才能在競爭激烈的賽事中獲得佳績。

宜蘭高商是在上周代表宜蘭縣參加全國音樂比賽，校方說，全國賽都是各縣市前2名代表參加決賽，競爭非常激烈，但宜商獲得國樂合奏特優、絲竹室內樂合奏特優、打擊樂合奏優等、管樂合奏優等。

校方指出，國樂、管樂社的每一場演出及比賽，都是師生排練、熟練曲目的成果展現，國樂社還積極參與社區活動，如孔子誕辰祭典，國樂社的社員穿著古服演奏國樂，不少活動都能看到宜商學子的身影。

近2年受到疫情影響，讓音樂比賽喊停，不過宜商學生依舊把握練習時間，與縣內表演機會，國樂社社長吳諭涵說，國樂社在歷屆比賽都拿下不錯的成績，社員們也都以特優成績為目標，排練過程雖然很累，但最終的結果讓人開心，「有達成特優的目標！」

管樂社社長黃綵翎說，宜商管樂合奏人數只有24人，但登台演奏時，前一團的合奏人數約70人，雖然人數上輸別人，但在音樂的表現獲得評審肯定；學管樂要有熱忱，如果排練與讀書時間安排妥當，準備比賽過程是不會覺得累。

校長洪重賢表示，學生透過社團或活動的參與，不僅培養學生的音樂知能，還能增加專注與自信，以及團隊合作、主動積極的做事態度；指導老師與學生的全心投入、全力以赴，才能獲得此次佳績。