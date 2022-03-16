為落實全國司法改革會議的結論及符合政府雙語政策，法務部16日由檢察司主任檢察官李超偉，報告部內推展司法近用權的現況。出身律師的法務部次長蔡碧仲表示，司法近用權就是司法便民措施，是老百姓的重要權益。部長蔡清祥則指出，以法務部的立場而言，民眾最有感的是就是檢察官辦案專業態度和行政人員便民服務態度，但少數檢察官至今仍沒有體認這種對於老百姓的同理心。

李超偉表示，司法近用權的推展，就是對於司法弱勢者，建構完善的司法協助計畫及政策，以保障司法弱，目前區分為本國人、外籍人士與新住民，以及身心障礙及弱勢族群權益保障三大類。

有關本國人權益保障，包括快速便民的線上申辦系統、建構尊重而有溫度的司法相驗制度、被害人刑事訴訟資訊獲知平台。關於外籍人士與新住民部分，將建立到庭注意事項及權利告知事項的多語宣導、結案書類權益告知的外文翻譯、英文版傳票及結案公告，及強化通譯制度。最後身心障礙者及弱勢族群部分，則是廣設無障礙設施及提供手語、原住民語的通譯。