癌症蟬聯台灣十大死因冠軍已長達數十年，隨著近幾年健康意識抬升，不少人對於預防癌症也有更多的關心與認識，營養師孫語霙在臉書粉專指出，具有特殊家族史等先天因素，罹癌機率確實相對較高，但後天環境其實也可能誘發癌症，尤其飲食影響最深，並列出8大致癌NG飲食。

1、加工肉類

培根、香腸、熱狗等肉品加工過程中，常添加硝酸鹽類作為保色劑，人體食用後可能產生致癌物質，因此平常飲食中建議以新鮮食材取代加工肉品，可以吃完整肉塊就不要吃火腿、熱狗、組合肉。

2、燒烤肉類

肉類食物經過高溫烹調，產生多環芳香化合物等危險因子，例如經常吃燒烤吃到飽、飲食中「肉多少菜」，都是很危險的習慣。

3、油炸食物

在高溫油炸的環境下，不論是蛋白質還是澱粉類食物，皆會產生致癌物質，所以不管是炸雞排、炸薯條，甚至是很多人以為比較健康的炸蔬菜，最好都不要常吃。

4、高脂肪食物

很多食物雖然未經過油炸，但本身脂肪含量就特別高，像是烤雞屁股、肥肉，食用過量也會增加肥胖、致癌風險。

5、發霉的食物

「發霉的花生」是最常見的受強烈致癌物黃麴毒素汙染的食物，但不僅是花生，米、堅果、豆類、乾貨類、辛香料、醃漬食品、地瓜粉、麵粉、咖啡豆都曾遭受波及，因此這一類的食物存放時需特別留意新鮮度並確實密封，要是過期、受潮，就要趕緊丟掉。

6、檳榔

檳榔是引起口腔癌的危險因子。

7、酒精

肝臟是代謝酒精的主要器官，透過一系列化學反應，將酒精轉換為二氧化碳和水，釋放到尿液和肺部，但肝臟的能力有限，若長期酗酒，可能導致肝臟疾病並提升肝癌風險；此外酒精也是頭頸癌（口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌）的危險因子。

8、滾燙的食物

食道壁由黏膜組成，只能耐受50~60℃的食物，滾燙的火鍋湯溫度大約在70~80℃，高溫會燙傷黏膜組織，長期下來可能會變成慢性發炎，嚴重還可能造成口腔癌前病變。

孫語霙也在文末表示，上述這些致癌食物並非不能吃，而是在知道長期、大量食用它們會有健康風險，就應該減少食用頻率、分量，以降低罹癌風險、維持健康。

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