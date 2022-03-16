台北捷運新埔站日前爆出手扶梯「失速下滑」事件。台北市議員李建昌追查發現，2019年重置基金重要零組件「不同意項目」一覽表，當時申請906台手扶梯全遭拒，出事的新埔站手扶梯為其中之一，台北捷運公司竟堅稱能修就修 ，還要自欺欺人嗎？他更質疑市長柯文哲挪用重置基金還債，恐是當時為美化數字、省錢，該汰換的不汰換，釀成公安問題。

李建昌調閱資料發現，2019年重置基金重要零組件「不同意項目」一覽表顯示，當時申請906台手扶梯，其中有392台手扶梯至今已逾使用年限，過去捷運公司總是說，使用年限只是參考，能修就修，都還堪用。但現在每年即便編列上千萬維修，還是出現公安問題，試問捷運公司還要繼續自欺欺人嗎？

李建昌指出，其中2019年板橋線新埔站財產編號3080103-10-G0007也曾申請重置基金，要更換高運量電扶梯系統的手扶梯，結果遭拒，如今電扶梯還真的出事。

李建昌說，2016年10月之後，重置基金就不曾核准更換手扶梯的重要零組件「層梯」，而板橋線捷運層梯系統購置迄今，有62台已逾財產使用年限，本次無預警失控下滑的新埔捷運站手扶梯，更已使用了21年，超過年限5年。

李建昌說，柯文哲為還債挪用重置基金曾引發議員質疑，當時柯文哲洋洋得意稱，左手向右手借錢沒問題，挪用重置基金作為他用，還說這樣可幫市府省下借款的利息錢。

李建昌質疑，現在問題已經浮現，柯文哲雖已歸還挪用的重置基金，然而過去提報該修繕替換的項目通通遭拒，恐是當時為美化數字、省錢，該汰換的不汰換，釀成公安問題。