今年4月1日是高雄中學100歲生日，校方今（16）日宣布，將於校慶當天晚間7時30分則在衛武營舉行「雄中百年校慶音樂會」。（柯宗緯翻攝）

今年4月1日是高雄中學100歲生日，校方今（16）日宣布，將於校慶當天從早到晚舉辦慶祝大會，晚間7時30分則在衛武營舉行「雄中百年校慶音樂會」，由雄中校友同時也是灣聲樂團音樂總監李哲藝籌畫，集結校友與在校生共組百人管弦樂團演出。另還力邀音樂教父羅大佑等校友回娘家，將特別改編羅的經典歌曲《鹿港小鎮》由合唱及樂團演出。

雄中校長莊福泰表示，這是雄中百年難見的音樂盛會，適逢百年校慶，透過音樂會集結過去雄中培養的音樂人才，同時與校內音樂班同學一起演出，並強調音樂會從曲目到演奏、演唱及音樂會的規畫都由雄中校友一手包辦。

身為雄中77級校友的李哲藝指出，雄中音樂班培訓許多古典音樂人才，歡迎所有校友都能參與，音樂會將安排，古典音樂名曲、台灣百年歷史設計的組曲，從台灣名謠、老歌、校園民歌到流行音樂。

雄中指出，這次音樂會陣容包含金曲得主張雅晴、歐陽伶宜、李宜錦，重量級指揮莊文貞、張尹芳等人。另外校友蕭泰然、羅大佑、陳建騏、潘家琳、劉聖賢、曹銘倉、周久渝、林桂如、李哲藝、李哲音等將輪番演出「雄中人的歌」。最後壓軸演出則安排所有在場在校生與校友大聲齊唱校歌。