屏科大森林系副教授陳建璋（右）研究團隊，運用先進非破壞性檢測科學儀器，為屏縣樹木檢測健康狀況。（林和生攝）

屏縣府發行「聽樹」專書，學習聽樹說話，朝友善樹木城市目標邁進。（林和生攝）

全台各地不斷傳出老樹無預警倒地，但其實樹木早已發出求救訊號，卻始終等不到人類救援，屏東縣政府近年力推全方位護樹方案，從源頭造林、公共區域樹木健檢及樹木修剪人員的培訓與認證，同時發行「聽樹」專書，開始學習聽樹說話，讓屏東邁向友善樹木城市。

屏東縣長潘孟安直言，樹木行光合作用、長期為這片土地涵養水源，更在食衣住行育樂中滿足人類需求，但反思我們到底能給它們什麼？因此這幾年縣府力推樹木友善環境，從源頭造林計畫開始，獎勵友善環境生態造林，總計面積已達2148公頃。

除此之外，更進行縣轄206所高國中小學校園、公園綠地等重要場域內樹木體檢，委由屏科大森林系副教授陳建璋研究團隊，運用最先進的非破壞性檢測科學儀器，檢測樹木健康狀況。

加上罹病樹木緊急救援，另避免樹木淪為斷頭式修剪影響景觀，更辦理「景觀樹木修剪人員培訓」，去年累計100人次參加，約有8成通過考試，取得合格證照。

為此，屏縣府共耗時1年時間，集結樹木生老病死過程，集結成冊出版一本關於都市林的專書，縣府農業處長鄭永裕說，森林是台灣命脈，占全島土地面積近6成，且木、樹、林、森並非遠在天邊，而是近在眼前，從路上行道樹、校園大樹、濕地公園的綠樹林，與人們息息相關的綠樹就在我們身邊。

但過去因太習以為常，容易讓人視而不見，尤其在極端氣候的現在，如何與樹溝通、對話、共生，這樣的「有感森林」已漸成顯學。一起為自然發聲，讓更多人聽懂樹的聲音，學習與自然共存，潘孟安強調，這次我們不說話，讓樹自己說給大家聽。