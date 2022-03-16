為了淨化轄區治安，打擊轄內不法集團，桃園市政府警察局於3月9日起至15日規畫執行「除暴掃黑專案行動」。檢肅專案目標5人、共犯成員37人、查獲各式槍枝12支、子彈22顆、暴力討債案件6件6人。

楊梅分局日前獲報，位於桃園市中壢區黃姓與陳姓犯嫌有販賣非法槍枝一事，隨後與中壢分局共組專案小組，日經多日縝密蒐證及跟監埋伏，11日許由員警喬裝買家與犯嫌進行交易，待犯嫌交付非法槍枝時，主動表明身分，當場查扣制式手槍2把及改造散彈槍1把。全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

此外楊梅分局在日前接獲情資，位於桃園市平鎮區王嫌疑似在家中從事改造槍械非法活動，經連日跟監埋伏蒐證後，與平鎮分局共組專案小組，報請桃園地方檢察署指揮並向桃園地方法院聲請搜索票，伺時機成熟，於桃園市平鎮區當場將黃嫌等2人一舉成擒，並查扣制式手槍1把、改造手槍1把、掌心雷手槍4把，子彈11顆、小達姆彈5顆、槍枝零組件1批、改造工具1批等贓、證物。

警方說，共計檢肅專案目標5人、共犯成員37人、查獲各式槍枝12支、子彈22顆、暴力討債案件6件6人。