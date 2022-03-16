大陸外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會。針對大陸外交部長王毅同西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯通電話時表示，「大陸不想受到西方對俄羅斯制裁的影響」，是否在警告各國不要對大陸實施新的製裁？對此，趙立堅稱，制裁從來不是解決問題的有效途徑，陸方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄。

趙立堅表示，大陸已經發布了有關的消息稿，陸方關於反對制裁的立場是十分明確的。美方最近發布了很多關於對大陸的挑釁的言論，比方說白宮新聞秘書薩奇表示，如大陸支持俄羅斯「侵略」行為將面臨嚴重後果，並稱，大陸、俄羅斯經濟加起來僅佔世界經濟總量的25％，而七國集團則佔50％以上。即便大陸無視美國警告，幫助俄羅斯應對制裁影響，美國仍掌握一系列工具，可與歐洲夥伴協調運用。美方的這些言論是赤裸裸的霸凌脅迫，暴露了美國政府根深蒂固的冷戰零和思維和集團對抗思想，這是美國所謂的「從實力地位出發」哲學的又一產物。

趙立堅表示，在烏克蘭問題上，大陸始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主的作出判斷，表明主張。大陸一直呼籲對話談判，推動局勢降溫，並為化解當前危機提出陸方倡議，任何抹殺陸方努力，歪曲大陸意圖，造謠抹黑大陸的假消息都是不負責任的，都是不道德的。

趙立堅說，他要再次強調，制裁從來不是解決問題的有效途徑，陸方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護大陸企業和個人的正當權益。美方一方面尋求陸方支持配合，一方面對陸方揮舞制裁大棒，這是行不通的，並稱，將敦促美方不得以任何形式損害陸方的正當權益。美方若一意孤行，陸方必將強力反制。