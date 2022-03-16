台北市環評委員會今審查台北雙子星案（台北車站特定專用區C1／D1）環境影響差異分析報告，經開發單位修正使用用途等內容後，環評會最後決議修正通過。台北捷運工程局指出，預定4月1日申請建照，年底動工。

開發單位將C1減少1層樓板，C1取消設置電影院，改為商場、餐飲業，D1取消設置會議中心，辦公室變更為一般事務所、金融保險業，導致汙水量、用水量、廢棄物增加。由於台北長廊設計更新，其投影下的綠化變為不可綠化範圍，導致綠覆面積減少。

另外，開發單位配合都審委員意見，將裙樓量體縮減，導致裙樓露台面積縮減，原設置於裙樓露台之太陽能板面積縮小；但也承諾加強日常節能、節省水資源，取得綠建築黃金級標章等。

有委員質疑，此次不完全是因都審會審查意見而修正，開發單位修正餐飲、商場使用面積，用水量、汙水量皆增加，也擔心下半年又跑來變動，且環境友善設施都減少，變更原因要明確，若有都審會審查意見要註明。

最終經討論後環評會決議，C1、D1環差報告經審議修正通過，開發單位應於1個月內補充修正內容，送環保局核備。

台北捷運工程局副局長王偉表示，有些修正是在都審委員要求做調整，確實有部分是因後來產品規畫而改變，像是電影院因應疫情調整成辦公室。

台北雙子星開發案去年5月通過北市環評會審查，今年2月通過北市都審委員會審查後，補送環差報告審審查，如今雙子星開發案通過環差報告，代表申請建照的流程已完備。王偉說，暫定4月1日申請建照、7月底拿到建照，預計今年底動工。