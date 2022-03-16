彰化縣政府辦理「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」一月已出爐，拚議會通過，好提報交通部爭取核定通過，彰化縣議會召開臨時會，16日分組審查，小組13名成員全都有意見，議員涂叔媚、陳銌銌、楊妙月等，質疑兩場公聽會，涉及的沿線住戶竟多不知道，議員吳韋達等質疑總經費206億，縣府自籌款高達106億元，財務管理是很大的隱憂，分組召集涂淑媚最後裁示退回，要求重新檢討並補齊資料。

彰化捷運延伸到鹿港是縣長王惠美這屆當選重要的政見，縣府也快馬加鞭推進度，今年一月舉辦兩場公聽會，初步路線已定調，規劃從台化廠區往彰化市金馬路、林森路、林森西路、跨國道1號、洋仔厝溪經東芳國小社區，進入彰馬路、馬鳴路都走平面路線，進入鹿港打鐵厝開始一路高架，接彰鹿路、中正路到鹿港轉運站。全線長21.2公里，將設置23座車站，包括平面站12座，高架站11座，另規畫有和美支線。

鹿港捷運線可性評估16日進入議會分組審查，工務處專案報告後，涂淑媚指出，這麼大的案子，許多人在地人卻不知道已開過公聽會了，會涉及多少土地、拆多少房子都不知道，至少沿線住戶都得通知到。

議員楊妙月也指出，規劃路線包括景宗街，根本是未開闢道路，屆時要徵收土地，拆房子，牽涉良多，且捷運到彰化都還沒啟動，急著鹿港捷運拚過關，懷疑真的有這麼大運量需求？且台中捷運等都虧損，不知屆時如何彌平財務。

議員陳銌銌指出，不是反對鹿港捷運，但是開公聽會涉及沿線住戶居然都沒被通知到，況且彰化西區的交流特定區等，農地等都大量閒置，應該先投入大型建設，先有需求才會水到渠成，且捷運要設站體，勢必又壓縮原地不足停車空間，應該配合都市計畫統一規劃。

議員吳韋達表示，捷運不是只有工程期燒錢，高雄的營運狀況，應該作為彰化的借鏡，在縣府提出的報告案中，彰化火車站到鹿港的班距設定為６分鐘，這樣的旅次量推估是否過於樂觀，旅客量不足的班次都是在虧錢，總開發經費高達262億元的捷運案，可惜沒有提出完整的營運成本評估與推算模型報告。

交通分組共13名議員，尤瑞春、白玉如、黃盛祿、張春洋、蕭淑芬、洪騰明、涂俊任等都出席，表達並非反對建設與開發，建議要給更詳細的資料，專案報告提供的完整度不足，議員無法有效監督與審查，不能背書，一致要求退回，要求補件再審。