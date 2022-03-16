NFT盛行，港星余文樂自創品牌「ZombieClub Token」NFT於15日晚上9點預售，即在全球最大的NFT交易平台「OpenSea」衝到第一名，締造甫預售2小時42分鐘就奪冠的世界紀錄！邱澤和周興哲親自登門造訪余文樂，甫成為邱太太的許瑋甯、國際天王周杰倫、港星馮德倫和周予天、周興哲兄弟都在IG上使用「Zombie Club」濾鏡以示支持。

余文樂團隊非常開心感恩且不居功，余文樂16日凌晨於社群寫下感言：「感謝每一位支持我們的ZOMBIES，這是你們的功勞，我愛你們！我們創造奇蹟了！誰說亞洲沒有好東西！」又寫道：「記著我們不要驕傲，這只是我們的開始，我們四個的眼光不只這樣，我們已經準備好所有衝出亞洲！」

此外，余文樂分享瀏覽社群時，整個社群內的朋友素質都非常高，不只有對NFT有興趣的朋友，還有豐富投資心得的朋友，以及在各個領域都是有專業技能的朋友，一起在社群平台上互相討論交流學習，「這些朋友不是以一定要進白名單（貴賓名單）才能賺錢這個心態參與討論，而是真的對這個項目有信心，抱著一起學習的心態而交流，這樣的過程真的非常感動」！

馮德倫在IG限時動態發布Zombie club濾鏡表示支持。（尚慶創意提供）