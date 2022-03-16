台北市大彎北段代金爭議未歇，中央不滿柯市府從1坪約16萬，打折2次後降至約5萬，遭柯市府回嗆「不然你開一個價碼」。台北市長柯文哲今日加碼公布2019年送到內政部審議的代金計算公式，並轟內政部次長花敬群並非第一天上任，為何2年後才來和市府溝通，呼籲中央「不要犧牲人民的權利，該做的趕快去做。」

北市府下午臨時舉行記者會，說明宴請陸企、北市限電及大彎北段等爭議。都發局長黃一平表示，北市2018年啟動中山區通盤檢討，大彎北段也是其中之一，該處過去多為商業使用或娛樂區，不允許做住宅使用，但經過地方溝通跟調查後，發現該區域早已存在商業區是否能作住宅使用的議題，在台北市商業跟住宅的使用，其實是以混合的使用的條件比較多，因此北市在2019年就提送這樣的版本至內政部做審議。

黃一平接著公布大彎北段代金公式，以及相關邏輯及修正歷程。他說，考量開發住宅引入人口後，將造成地區公共設施負擔，因此在減緩環境成本和使用者付費為原則下，用引入人口所需開放型公共設施用地的土地價值，來換算回饋代金。

黃一平強調，這已經是10幾年的歷史共業，除考量民眾的負擔外，政府也要做平均負擔，這會有分攤的權重比例，過程中也鼓勵、輔導在居民的登載能納入管理，因此有加入輔導機制，會有時效獎勵折數，這樣的計算公式早在2019年就報給內政部審議。

柯文哲補充，大彎北段違反土地使用管制的住宅共有1678戶，這不是一天造成，這是20年的時間累積起來，代表市府一定程度的怠惰，但自己上任時這個問題就在那了，必須解決，所以才透過中山區通盤檢討時一併處理，處理過程中，市府收到95件陳情案，開了3次專案小組會議、委員會，最後經過民代、地方人士及業主，最後訂了一個公式送到內政部，至今2年多了。

柯文哲再點名花敬群，「你也不是第一天上任，你管這個業務多久了，你要是對這個數字不滿意，你兩年前就要跟我們講了，如果對這數字不滿意，好啊你自己講要多少錢，不可以拖了兩年多都不處理，突然有天說那個數字覺得太低，2年前就應該講了 。」

最後，柯文哲感嘆，這既然是歷史共業，我們要解決他，他也是經過很多委員會才出來，不可以兩年後才講說價格不滿意，這是不負責任的行為，他希望不管是大彎北段、大巨蛋或社子島，「不要犧牲人民的權利，該做的趕快去做。」