陸外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會。有記者提問稱，中國國務委員兼外交部長王毅同西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯通電話時表示，中國不想受到西方對俄羅斯制裁的影響，是否在警告各國不要對中國實施新的制裁？。趙立堅稱，已發布消息，中方關於反對制裁立場十分明確。敦促美方不得以任何形式損害中方的正當權益。美方若一意孤行，中方必將強力反制。

趙立堅表示，美方最近發布了很多關於對中國的挑釁的言論，比方說白宮新聞秘書莎琪表示，如中國支持俄羅斯「侵略」行為將面臨嚴重後果。她還說中俄經濟加起來僅占世界經濟總量的25％，而七國集團則占50％以上。即便中方無視美國警告，幫助俄羅斯應對制裁影響，美國仍掌握一系列工具，可與歐洲夥伴協調運用。

美方的這些言論是赤裸裸的霸淩脅迫，暴露了美國政府根深蒂固的冷戰零和思維和集團對抗思想，這是美國所謂的「從實力地位出發」哲學的又一產物。

趙立堅指出，在烏克蘭問題上，中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主的作出判斷，表明主張。中方一直呼籲對話談判，推動局勢降溫，並為化解當前危機提出中方倡議，任何抹殺中方努力，歪曲中方意圖，造謠抹黑中國的虛假資訊都是不負責任的，都是不道德的。

趙立堅再次強調，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的正當權益。美方一方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，這是行不通的。中方敦促美方不得以任何形式損害中方的正當權益。美方若一意孤行，中方必將強力反制。