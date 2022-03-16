山友攀南湖大山跌落山谷 空勤隊吊掛救援送醫

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，16日接獲宜蘭縣消防局申請宜蘭縣雲稜山楊男性登山客墜落摔傷山難救援任務；該隊派遣UH-60M黑鷹直升機NA-705號機執行任務，於中午1時將傷者吊掛進艙，並於1時38分於清泉崗機場落地，將病患交由台中市消防局救護車後送到梧棲童綜合醫院就醫，幸無生命危險。
空勤總隊指出，1名楊姓男子攀登南湖大山不慎摔落山谷，楊男左大腿遭到樹枝穿刺無法行走，山友緊急申請救援。空勤總隊今天中午接獲宜蘭縣消防局通報，執行申請宜蘭縣南湖大山雲稜山楊姓登山客墜落摔傷山難救援任務。
空勤總隊派遣UH-60M黑鷹直升機NA-705號機執行任務；任務機組員針對任務實施分組提示及完成任務裝備整備，今天中午12時16分起飛，爬高10000呎定向目標區。空總於12時40分到達目標區後，完成高、低空偵查與風向判定、高度調整。
空勤總隊於中午12時55分由消防署特搜員黃柏蒼出艙實施吊掛作業，中午1時38分飛抵清泉崗機場落地，將意識清楚的楊男交由台中市消防局清泉分隊救護車後送就醫。梧棲童綜合醫院表示，楊男因左腿穿刺傷與身體多處擦挫傷，幸無生命危險。
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