為了推展司法近用權，法務部去年7月推出「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，讓被害人可以隨時查詢案件進度、加害人現狀等等，從審理過程到入監執行都能查到，有任何新進度都會傳到被害人的e-mail。推出至今半年多，該平台已核准193件案件，其中性侵案占絕大多數。

法務部檢察司主任檢察官李超偉表示，過去被害人只能透過司法文件，或是自己打電話去問案件進度，現在推出線上「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」， 被害人只要到地檢署或地方法院聲請，通過後平台會以電子郵件通知案件情形，有任何最新進度都會主動發信通知，包括被告通緝到案和偵查、羈押、判決結果，及入監、保外就醫、假釋等情形都能查到。

李超偉指出，此平台目前僅限被害人或家屬聲請，申請的大多都是刑事重大案件，例如殺人、擄人勒索、性侵等等，其中又以性侵案佔最多數，自2021年7月1日至2022年3月15日期間，共核准193件案件，其中120多件屬性侵案。

李超偉分析，因為性侵受害人會比較擔憂加害人去向，判刑幾年、何時出獄都是受害人心中的疑慮，加害人一旦服刑完畢被釋放，受害人就會馬上收到電子信箱通知，如此便能掌握加害人動向，以免遇害後還得提心吊膽過日子。

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