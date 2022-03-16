縣長楊文科（左三）與東泰高中球員號召青少年「青春不藥毒 反毒真英雄」。（羅浚濱攝）

「青春不藥毒 反毒真英雄」公益籃球賽，邀最美主持人白嘉莉（中）開球。（羅浚濱攝）

中信特攻隊VS東泰高中「青春不藥毒 反毒真英雄」公益籃球賽，東泰球員在三分線外放冷箭。（羅浚濱攝）

新興毒藥品推陳出新，新竹縣長楊文科16日攜手彰化縣政府、聯電榮譽副董事長宣明智等企業領袖，在縣立體育館共同連署宣示「反毒、防毒、拒毒」打擊毒品犯罪決心，並舉辦中信特攻隊VS東泰高中公益籃球賽，讓現場2千名學生嗨翻天！

楊文科表示，一旦吸毒這輩子就難以翻身，務必讓民眾了解毒品的嚴重危害，這項反毒活動結合跨縣市、企業界與公益團體共同簽署支持「反毒教育 關懷弱勢」宣言，宣示新竹縣「反毒、防毒、拒毒」，更有徹底滅絕毒品的決心！

同時，將反毒理念落實到各級學校，邀請職籃中信特攻隊和東泰高中籃球隊進行一場激勵賽，讓現場觀賽學生一起身體力行「青春不藥毒 反毒真英雄」!

彰化縣副縣長林田富說，吸毒對人的一生造成嚴重負面影響，因此反毒也是政府的首要任務，這次向新竹縣取經推動反毒創新工作，共同在反毒路上攜手努力。

現場擺出毒品仿真教具，包括常以零食、咖啡包偽裝的新興毒品及K他命、搖頭丸、大麻等，以寓教於樂方式，讓學生認識毒品的危害，防範學生誤食或被引誘。

中信特攻隊VS東泰高中公益籃球賽，邀請最美主持人也是新竹縣公益反毒大使白嘉莉開球後進行比賽，職籃球員經驗足，不時搶攻籃板扣球，東泰球員則不時在三分線外放冷箭，打得異常精彩，讓觀賞學生驚叫連連，嗨翻天！

東泰高中同學表示，到現場可以認識毒品所帶來的危害，看到學校籃球隊能跟職業籃球隊比賽，相當興奮！

現場以寓教於樂方式，讓年輕人遠離毒品，民眾若有毒品相關問題，可打全國24小時免費專線0800770885或新竹縣毒品危害防制中心專線03-5536336。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！