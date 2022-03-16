隨著疫情趨緩，各國採行防疫與經濟並重、與病毒共存策略，三三會理事長林伯豐16日呼籲政府最重要的是溝通機制，並提出包括放寬防疫措施，建議對商務往返者放寬公司與住家兩點一線、因應全球通膨壓力建議調降營所稅，以及用產業角度檢討台灣未來能源政策等三建言。

三三會16日舉行例會，林伯豐致詞時對政府提出三項建言。首先，他說，疫情管控很重要，但經濟發展也需重視，參照歐洲、日本等國入境規則，建議疫苗施打3劑以及PCR檢測陰性者，依照醫學研究，應縮短入境隔離為3+7（入境檢疫天數+自主健康管理），國人商務考察返國自主管理期間，也建議放寬辦公室、住家兩點一線。

所謂公司、住家兩點一線，三三會說明，由於近期企業主陸續出國洽公，返台自主管理期間建議開放住家、公司兩點直線移動，中途不前往其他場所。

第二，林伯豐指出，台灣2月CPI年增率2.63％，已連續7個月超過2％，通膨壓力持續升高，建議政府檢討降低營業稅、取消油氣類以外貨物稅，以穩定物價，並協助企業取得正常營運所需資金。

第三，林伯豐指出，303大停電造成各界質疑供電穩定，政府的各項政策除了超前布署外，更重要的是溝通機制，建議政府應以客觀、務實態度，用產業角度檢討台灣未來能源政策。