台南市善化區曾文溪堤防也有一段風鈴木花道，130棵紅花、黃花風鈴木相間，綿延約1.3公里。（劉秀芬攝）

台南市善化區曾文溪堤防也有一段風鈴木花道，130棵紅花、黃花風鈴木相間，綿延約1.3公里。（劉秀芬攝）

台南市善化區曾文溪堤防也有一段風鈴木花道，130棵紅花、黃花風鈴木相間，綿延約1.3公里。（劉秀芬攝）

春暖花開，各地傳出風鈴木滿開花訊，台南市善化區曾文溪堤防也有一段風鈴木花道，130棵紅花、黃花風鈴木相間，綿延約1.3公里，近日已滿開，在地民眾說，今年花開得特別美，是善化的賞花祕境。

曾文溪堤防風鈴木花道地點位於曾文溪左岸東昌堤防段，從曾文溪橋至縱貫鐵路橋中間一段，曾文溪橋附近是紅花風鈴木；中段是紅花、黃花風鈴木相間；靠近縱貫鐵路橋則是黃花為主，植株有高有低，多數葉已掉光，整棵樹都是重重疊疊的花朵，可親近拍攝。

當地居民表示，堤防早晚有民眾來健走散步，花開時間也有遊客，但不像其他景點那麼多人，今年花開得特別好，在地人也紛紛出來賞花。也有民眾經過曾文溪橋時，瞧見堤防上有花盛開，特別繞下來賞花，遊客說，雖然不比嘉義朴子溪防汛道的風鈴木多，但在此拍照可連曾文溪上紅色四拱自來水管橋一起拍入，也是別處沒有的特色。

水利署第6河川局副分局長郭建宏表示，莫拉克颱風後，為保護曾文溪沿岸居民安全，2011年興建曾文溪橋下游左岸縱貫鐵路橋至大內區間東昌堤防段，不僅設置步道，每隔10公尺種植紅花及黃花風鈴木，種植長度約1.3公里，提供在地民眾休憩空間，也綠化美化堤防景觀。

台南市善化區長方澤心表示，春暖花開，曾文溪堤防是賞風鈴木花好去處，除了曾文溪堤防可賞花，公所在建業路、六分寮123線道路兩側補植樹木時，也栽種了好幾百株紅花、黃花風鈴木美化市區，未來如有行道樹須補植、新種，也會與在地居民討論，多栽種賞心悅目的風鈴木。