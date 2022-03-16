立法院通過海空戰力提升計畫特別預算2370億元，國防委員會明天審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等5個法案，包含「律定利益迴避條款」、「禁止陸資廠商投標及禁用大陸製品」、「強化採購資訊公開透明」、「納入工程會爭議處理機制」；此外，國防部要求中科院如期如質完成計畫，並訂「增加逾期罰則」。

根據國防部今天送達立院書面報告指出，「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」，係依「海空戰力提升計畫採購特別條例」第五條第二項之規定授權由本部訂定，訂定採購辦法之主要目的，係針對此次特別預算之執行單位國家中山科學研究院明確律定採購作業原則與規範，期使中科院能在「公平公開」及「有效監督」原則下，確保如期於115年底前完成武器裝備量產任務。

報告指出，採購辦法已於110年12月29日令頒，並函送立院備查，後續除要求中科院落實執行外，本部亦將嚴密監督管制專案執行進度，期能快速獲得所需裝備，有效提升國軍整體戰力。

至於海空戰力特別預算案的監督機制，書面報告指出，這次特別預算編列新臺幣2369億5999萬7000元主要委託中科院執行，為有效監督及確保專案執行順遂，國防依立指導嚴格把關，並採複式監督機制。相關具體監督作為說明如后：

一、針對此次特別預算之專案，將個案成立專案管理團隊，每月由軍種定期召開計畫管制會議，國防部每兩個月召開專案監審管理團隊會議，嚴格管制專案進度及執行風險。

二、國防部於3月9日令頒「國防部監督國家中

山科學研究院重點查核執行作法」，由軍備副部長擔任召集人，納編總督察長室、政戰局、軍備局、主計局、採購室、法律司、政風室及通次室等單位，針對該院「專案管理」、「預算管控」 、「採購作業」、「法令遵循」、「廉政作為」及「安全管控」等重點工作每季實施查核乙次，藉各聯參專業督管，及時解決執行窒礙，並防範弊端肇生。

三、此外，這次特別預算執行，將同步接受審計部稽察監督；針對有執行疑慮之案件，本部將隨時成立專案小組立即實施專案查察，以有效預防風險。

四、另國防部部每年5月底前將彙整中科院特別預算採購執行進度及次年支用規劃，向大院提出書面報告備查；並規劃於重要工作節點邀請大院外交及國防委員會實施視察督導，接受「國會」監督。