陸外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會表示，中方注意到俄羅斯外長拉夫羅夫有關美在世界各地有數百個軍事生物實驗室，僅在烏克蘭就有近30個，對大量平民構成致命威脅表態，生物安全事關人類共同利益，美方有義務遵守《禁止生化武器公約》，也有義務對國際社會的關切作出澄清。事實上，國際社會對美國在境內外開展生物軍事活動早有嚴重關切，這不是美國在烏克蘭一國的實驗室問題，也不是因為當前局勢而產生的新問題。

記者提問，據報導，拉夫羅夫稱，美國許多實驗室設在前蘇聯國家，就位於俄、中等地區國家邊境附近。俄將要求《禁止生化武器公約》締約國審議此事，並努力使美停止阻撓建立公約核查機制。中方是否支持俄有關審議要求？

趙立堅說道，中方歡迎在《禁止生化武器公約》、聯合國等框架下，由國際社會對俄方披露的文件共同進行評估，同時也公平公正聽取美方的澄清。國際社會也可以以此為契機，重啟建立公約核查機制的談判進程。再次敦促美方改變獨家反對建立核查機制的立場，這將有助於恢復國際社會對美國履行國際義務的信心，也將有助於提升全球生物安全水準。