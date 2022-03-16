中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使臉孔與魔鬼S曲線，巫苡萱的IG累積77萬粉絲追蹤，是知名的啦啦隊女神代表，人氣很夯的她，除了啦啦隊員本業外，也積極朝演藝圈、YouTube發展，作風親民大方，經常在社交平台曬出辣照，其中日前公開的「流量密碼」照，讓粉絲直呼真是太受不了。

巫苡萱16日在IG上，張貼她在泳池的照片，只見她穿上緊身的藍色亮面泳裝後，胸前的超兇雪乳滿到都快要掉出來了，在水下的身體隨著波紋若隱若現，增添不少清涼氣息。再對著鏡頭一笑，如花似月的美貌吸粉無數，並在配文寫下「這張流量密碼照竟然沒PO到。」

照片一經曝光後，時隔5小時便吸引了破2萬的點讚數，網友紛紛留言「被辣醒了」、「喜歡好漂亮氣質萱女神，身材真好」、「我真的會因為這張照片而失血過多⋯好辣！！！」、「女神的巨乳實在是太誘人了」、「一早看到這個誰受的了我就問」、「期待更辣的流量密碼」

實際上巫苡萱類似水中清涼照的數量不少，她曾曬出遠赴日本沖繩拍下的照片，她在配文說明，這張絕美照片為2018年所拍攝而來的在這張照片裡她身著黑色透視洋裝，在海水中扭動纖細的身軀，隱約可以看見布料下的雪白肌膚，在大自然的氛圍中，還極富巧思地濺出愛心水花，非常美麗性感。她在配文說明，這張絕美照片為2018年所拍攝而來的，同樣吸引目光。