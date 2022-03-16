台灣約有50萬人有心律不整問題，其中心房顫動是常見的症狀，尤其以長者居多，80歲以上每10人就有1人。醫師指出，高達一半的心房顫動患者沒有症狀，當心臟血流在心房裡流動狀態不佳，容易淤積形成血栓，無論有沒有症狀，中風風險都大增。

心房顫動是常見的心律不整症狀。中華民國心律醫學會理事、林口長庚醫院心律不整暨電生理中心主任葉勇信指出，心臟顫動是由於心房不規則放電而出現快速紊亂的顫動，每分鐘可達到300次，由於快速、紊亂、沒有效率的收縮，心臟血流在心房裡流動狀態不佳，容易淤積形成血栓、血塊，並隨著血流跑到身體各處，若是跑到腦部血管，就會導致中風。

心房顫動難發現，半數患者沒有症狀或症狀輕微，很多患者都是中風後住院才發現自己有心房顫動。葉勇信指出，每6位中風病患就有1人和心房顫動有關，無論是否有症狀，中風風險一樣高，因此需要及早透過篩檢發現並介入治療。

為及早發現無症狀患者，中華民國心律醫學會攜手嘉義縣、宜蘭縣、基隆市政府推出心房顫動篩檢計畫，運用便利型的心電圖紀錄裝置，有效找出潛在患者。據統計，2021年在嘉義縣與宜蘭縣共篩檢2萬多人，其中偵測出300多位心房顫動患者，多數都不知道自己有心房顫動問題。

台中榮民總醫院教學部副主任李必昌說明，台灣心律不整盛行率大概占全人口的1到2％，成年人正常心跳為每分鐘60至100下，新生兒為每分鐘120至160下，當心臟節律不正常，過快、過慢或不規則都屬於「心律不整」；孩童心律不整又可細分為心搏過速（頻脈）、心搏過緩（徐脈）、早期收縮3大類，其中以心搏過速最為常見。

李必昌提醒，由於兒童對於症狀較不善表達，可能難以察覺病灶，有時候明明沒有在運動卻突然心跳很快，或是情緒激動時心跳加快，高達每分鐘200下，此時孩童可能會感覺到胸痛、胸悶、心悸，也可能有呼吸困難、易喘、暈眩甚至暈厥。

過往在兒童心律不整治療上仍有許多瓶頸，針對4歲以上或體重15公斤以上孩童，且藥物無法控制或症狀嚴重者，建議採取導管治療；然而過去傳統電氣燒灼術放置心導管時，需使用X光為確認導管路徑與放置位置。

台大兒童醫院醫師吳美環表示，1993年開始，國內在治療兒童心律不整已有不錯的成績，但看著孩子需要暴露在輻射之下，「對醫師來說心很痛！」因為孩子很容易受到輻射傷害，比成人影響更大；所幸2016年起國際間發展出3D定位導航機器，讓孩子不再需要使用X光定位，並且在醫界努力奔走之下，於2019年成功納入健保給付。