台北市長柯文哲日前被目擊以市府晚宴名義，宴請大陸企業老闆吃飯，遭外界猛烈狂轟，柯文哲今日態度強硬表示，台北市的產業發展，外商投資是重要因素，對各國企業都一視同仁，還酸議員平常把個資掛嘴上，碰上陸資卻轉彎，倘若合法投資要被認為是匪諜，乾脆通通不讓他們進來。

北市府下午臨時舉行記者會，說明宴請陸企、北市限電及大彎北段等爭議。副市長蔡炳坤指出，台北市是國際化城市，對於在台投資的外企都抱持關懷、以禮相待的態度，無論是歐商、日商、美商甚至是陸企，只要合法申請投資，都會有相關會談和餐敘，這些都是正常情況。

蔡炳坤說，去年8月市府的大陸小組召開第一次會議，有委員在會中提到陸資企業在台投資者有1000多家，大多數集中在台北市，建議市長加強聯繫、協助解決問題，建立友善投資環境，因此同年10月間就跟陸企舉行關懷座談會。

蔡炳坤說，會上提出很多問題，包括因為疫情關係商務人士、外籍移工難以來台，造成企業上的困擾，還有些家庭因素、人道考量、減租及疫苗接種等問題，也有企業變是願意善盡企業責任，這些議題都明確且列管，市府幫的上忙就幫忙，有困難跟中央反映。

蔡炳坤說，大陸小組去年12月舉行第二次會議時，許多人反應座談很成功，謝謝市府積極態度，因此委員建議可找時間跟他們喝春酒，所以才在2月24日舉行餐會。他強調，外資在台都採取一致標準，聚餐地點都選在鄰近知名飯店，沒有差別待遇，會秉持公開透明原則。

柯文哲直言，台北是國際化城市，產業發展當中外商投資是重要因素，因此市府希望能提供外商良好服務，幫忙解決問題，且政府本身不能是不可預測的風險，因此對不同國家都抱持服務態度。過去5年中台北市有4年是全台灣招商王，2020年金額比較少但件數最多，也自豪表示自己上任到現在民間投資大概有100件，金額達2204億。

「為什麼遇到大陸個資就不重要？」面對有議員要他公布陸企名單，柯文哲反嗆，這些議員平常很強調個資，為何碰到大陸就轉彎，且自己個性一項公開透明，就是坦蕩蕩幫他們解決問題，還有會議紀錄。

柯文哲不滿指出，這過程中要去偷拍照片、媒體狂打，晚上名嘴在call in節目罵，「我知道這是一條龍」，但這些企業都是投審會開放進來的合法公司，還雇用台灣員工，如果要把對方當作匪諜，那乾脆不要讓他們進來，呼籲外界不要為了打柯文哲要抹紅他，不然就乾脆說大陸通通不准來台灣投資就好。

台北市長柯文哲強調台北市的產業發展，外商投資是重要因素，對各國企業都一視同仁。（北市府提供）

台北市長柯文哲強調台北市的產業發展，外商投資是重要因素，對各國企業都一視同仁。（北市府提供）