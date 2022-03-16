危老重建商機下，台北老旅館交易熱，近半年來已有三件屋齡超過40年以上的整棟老飯店交易易手，根據最新實價登錄顯示，位在新生北路二段巷內的屋齡54年「凱林旅店」，去年12月易主，新買家富晟科技以約1.9億買下該旅店及鄰房共兩棟透天厝，土地單價每坪221萬元，業界推測將進行危老改建。

近年老旅館因疫情及競爭力不佳等問題經營不易，加上整棟不動產的稀有性頗獲開發商青睞，陸續有不少不動產易手的消息傳出，包括日前金馬獎酒商翡馬貿易以4.93億元買下晴光商圈的「綠蒂大飯店」，悅禧建設也以7.3億元買下北投「水紗蓮休閒旅館」等。

去年以交易的「凱林旅店」以及鄰近的二棟透天，土地面積共85.91坪，土地使用分區為住三，目前旅店暫停營業中，容積單價不到百萬，如果未來循危老管道取得容積獎勵，可望進一步稀釋容積單價，中山區鄰近的住宅新案行情動輒百萬以上，進行危老重建的效益頗高，業界推測，新買家打算整合相鄰住宅，申請危老改建，打造首購住宅新案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情期間旅宿業經營不易，加上飯店的管銷成本高，當面臨營運壓力時，考慮退場止血；由於旅店重視房客往來的便利性，通常地點具有交通優勢，加上近年雙北的老屋重建風氣盛行，在土地資源稀缺的情況下，許多屋齡符合危老條件的老牌旅店，成了市場上的當紅炸子雞。