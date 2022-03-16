史上最大批 551萬片口罩拍賣 原廠80萬元標回作為捐贈用途。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

史上最大批 551萬片口罩拍賣 原廠80萬元標回作為捐贈用途。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

史上最大批 551萬片口罩拍賣 原廠80萬元標回作為捐贈用途。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

史上最大批 551萬片口罩拍賣 原廠80萬元標回作為捐贈用途。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

法務部行政執行署彰化分署16日受彰化地檢署所委託就所偵查防疫案件的扣押物551萬片口罩進行變價程序，原製造廠商標回成功以80萬元，未來將用來進行捐贈，不但為國庫進帳，也讓扣押的口罩能物盡其用。

彰化地檢署在2020年11月間查獲口罩製造商擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，共扣押551萬餘片、1906箱。由於所查扣的口罩其實已符合醫療口罩的要求，但因未經衛福部許可，彰化地檢署為避免造成資源浪，因此囑託彰化分署進行該批口罩變價程序。

彰化分署16日下午2時許，彰化分署執行人員到彰化光復郵局的郵政信箱領取這次的投標書，一共有3份投標書，3點整公開進行直撥開標。最後原製造廠商以80萬元得標。

彰化分署於開標當場，立即現場以電話聯絡該公司之馮姓襄理，詢問用途。馮襄理表示，一是要進行捐贈，另外則是要維護該公司的品牌形象，不希望該公司名義的口罩在市場流通。彰化地檢署認為其動機合理，同意由該公司得標。

彰化分署承辦人員也立即在宣布得標後，通知該公司必須在7日內繳納尾款。將待尾款繳納完畢後，再將口罩由拍定人占有。

這次彰化分署與彰化地檢又再次成功合作，不但為國庫進帳80萬元，更讓551萬口罩能免於被銷毀浪費之命運。