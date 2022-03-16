5G上路後，許多民眾反映換了5G後卻時常收不到信號，為了解決5G訊號盲區，中正大學電機通訊團隊3年前開始研發「電磁面鏡」技術，目前已開發出第一代電磁面鏡，可以減少95％通訊盲區，目前正在研發第二代智慧話電磁面鏡，可自動偵測消除通訊盲區。

現代人手機依賴程度高，但因基地台是鄰避措施，要設置時總不免有住戶抗爭等情形發生，中正大學電機、通訊系張盛富、張嘉展、林士程、吳建華、劉立頌等教師歷經3年共同研發「電磁面鏡」技術，預估可消除95％的通訊盲區、減少設置20％的基地台。

中正大學通訊工程系教授張盛富說，使用「反射面」、「透射面」、「繞行面」3項技術，設計出扁平、透明和曲面的電磁面鏡，將電磁波訊號聚焦到室內，可以快速改善電磁環境，解決電磁盲區問題，提高訊號覆蓋率與通訊品質。

張盛富指出，電磁面鏡使用純被動電路，不消耗電力，加上其薄片軟性特性，可裝置於建築的牆壁、玻 璃門窗上，相容於建物裝潢，不礙觀瞻，相較基地台是成本低廉且降低碳排的裝置。

目前一代的電磁面鏡已在台灣、大陸、美國、歐盟、日本及韓國等地申請專利，也技轉給台灣廠商，張盛富說，盲區其實會依人群、建築跟著變動，因此目前團隊正在研發第二代電磁面鏡，加入人工智慧及演算法，未來第二代電磁面鏡可以自動偵測盲區，並自動選擇要使用扁平、透明或曲面電磁面鏡來消除盲區。