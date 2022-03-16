北市開發案遭限電！柯文哲怒轟台電 狠嗆蔡政府

電力議題持續延燒，柯市府日前公布北市東區21處大型企業開發案遭限電，連東區門戶計畫都受阻，但台電表示主因是沒蓋松湖變電所導致，呼籲市府支持興建。對此，台北市長柯文哲今質疑，蔡政府對缺電定義到底是什麼，明明北市已有21處被限電，台電卻把責任推給變電所，但變電所又不是馬上就能蓋好，呼籲盡快解決問題別打口水戰。

北市府下午臨時舉行記者會，說明宴請陸企、北市限電及大彎北段等爭議。即將因限電問題要與行政院副院長沈榮津會談的副市長黃珊珊指出，台北市限電絕對是「現在進行式」，目前看來台電東區共有21處無法核供電力，但東區門戶計畫中還有11個子計畫尚未送件，台電聲稱不缺電，顯然對台北市狀況不清楚。

黃珊珊直言，台電對外宣稱東區門戶計畫限電一事，主因是沒有蓋松湖、玉成變電所，但「缺電是現在進行式」，如果要興建變電所，至少要等到2029年才能供電，她呼籲台電不要再迴避問題，把台北市缺電狀況推給2個變電所。

黃珊珊說，過去台電曾4次提出松湖變電所的都市審議計畫，但至今仍遭到民眾看抗議，可見台電在溝通上沒做好，導致無法進行實質討論，過去4次都審會都成為民眾抗議場合，在此之間北市都沒有任何延宕，顯然是台電自己未盡溝通責任。

黃珊珊接著提出3大要求，呼籲台電若要蓋變電所，必須縮短供電和興建期程，或提供替代方案，依照台電2021年提供的資料，這些店便所要等到2029年才能加入電網供電，看起來台電不是很著急，否則他們會很積極的跟民眾溝通。

此外，黃珊珊表示，在變電所還沒開發完成前，建議台電必要提供提供大型建設電力的替代方案，因為台北市大型投資開發案跟公共建設的用電需求迫在眉睫，這與2處變電所沒直接關係，「希望台電說清楚講明白，未來電力核供的不確定性，或是能提供的電力，而不是每天打口水戰。」

「停電不是缺電，限電也不是缺電，那請問蔡政府對於缺電的定義是什麼？」柯文哲也酸，現在北市就有21案核發建照後被限電，未來還有11件要解決，結果台電把問題都怪給變電所，但變電所也不是明天就蓋好，這些問題要怎樣解決必須說清楚，不要再口水戰。