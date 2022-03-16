參觀前輩藝術家作品，蔡英文：看見百年前照亮黑暗的光。（取自蔡英文臉書）

參觀前輩藝術家作品，蔡英文：看見百年前照亮黑暗的光。（取自蔡英文臉書）

台灣前輩雕刻家黃土水1921年的《甘露水》等作品，在台北教育大學北師美術館展出至4月24日，蔡英文總統前往參觀指出，黃土水的作品讓我們看見百年前的台灣藝術家，是如何在那個被殖民、帝國主義擠壓而扭曲的時代當中，尋找照亮黑暗的光。

去年底迎接台灣文化協會創立一百周年，北師美術館將台灣前輩藝術家黃土水、郭柏川、廖繼春、李梅樹等人的作品結合，推出《光一臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽。

蔡英文日前前往參觀，今天在臉書發表心得表示，去年藝文界最重要的大事，就是台灣前輩藝術家黃土水1921年的重要作品《甘露水》，在 文化部李永得部長、北師美術館的林曼麗教授和許多人的共同努力下，終於重見天日。

她說，這兩年來，北師美術館接連展出黃土水大師的《少女》胸像和《甘露水》，讓我們看見百年前的台灣藝術家，是如何以充滿自信的態度，在那個被殖民、帝國主義擠壓而扭曲的時代當中，尋找照亮黑暗的光，做出比起日本、歐洲同時期藝術家都毫不遜色的作品，為打造「藝術上的福爾摩沙時代」而全力以赴。

她特別感謝保護《甘露水》40多年的張士文醫師一家人。張醫師在特展開幕致詞時談起對《甘露水》的回憶點滴，也說道：「再會了，我們心中永遠的《甘露水》姊姊」，讓人熱淚盈眶。

蔡英文指出，當年為了保護重要的文化財，他們選擇把《甘露水》秘密的收藏起來，直到自由民主遍灑這塊土地之時，才讓她以最美的姿態，重新回到陽光下。聽說幫《甘露水》開箱那天，夕陽灑在終於解脫封印的「姊姊」身上，讓現場所有的參與者都印象深刻。

她形容，此刻的「甘露水」，以半眼之姿，看著這塊土地百年來的變化，讓當代的我們，都感受到她不朽的生命，在持續變動的時代裡，為我們帶來了一道穿破黑夜的光。