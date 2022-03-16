日本網球女將大坂直美在印地安泉網賽遭到美國球迷喝倒采，賽後難過落淚。美媒《洛杉磯時報》專欄批評那些沒品的觀眾，老前輩娜拉提洛娃（Martina Navratilova）稱此為「令人心碎」的一刻。沒想到網路輿論正好相反，大部分網友認為是大坂直美自己的問題，她太軟弱了。

當時嗆聲大坂直美的其實只有1位女球迷，她大喊「Naomi, you suck!（你真爛）」。Reddit運動板的網友指出you suck是經常可以在運動場聽到的字詞，無關人格侮辱和種族、性別、信仰歧視，就和比倒讚差不多。如果連這樣都受不了的人，最好別當運動員。

大坂直美被噓的時候還向主審要求暫停比賽，讓她對觀眾說幾句話，主審當然拒絕了。如果照她這麼做，兩位經常被噓爆的男網天王喬柯維奇（Novak Djokovic）、麥維德夫（Daniil Medvedev）大概沒辦法比賽了。職業球類運動像是職籃NBA、職棒MLB、歐洲各國足球聯賽連一場也打不成了。更何況絕大部分觀眾還是支持大坂直美（她當天的對手是俄國人），大坂直美賽後把這件事連結到威廉絲姊妹十多年前遭遇的種族歧視事件，似乎也沒什麼道理。

同時有人認為大坂直美雖然軟弱，但網球的觀眾標準不同，在棒球、籃球、足球這類現場非常吵雜的比賽，除非是踩到紅線的歧視侮辱（例如恐同、學猴叫），球員可以不去計較一兩位觀眾的行為。網球、高爾夫、撞球相對較安靜的賽事，一兩位觀眾高聲喝倒采就會造成強烈效果。

另有人講到職籃NBA多年前的費許事件（Derek Fisher），費許女兒因視網膜腫瘤開刀，對方一些球迷居然大喊「癌症」還用手遮著一隻眼睛來嘲笑他，這些惡劣的球迷絕對該被譴責。不過某觀眾一句you suck就被罵哭的大坂直美，應該是她自己需要調整一下心態。