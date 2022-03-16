大陸國務院表明繼續支持各類企業境外上市，A股先跌後揚。上證指數16日扭轉上日頹勢，反彈近3.5％，收復3,100點關口，終止連跌兩日。市場交投熾熱，兩市成交合計增至約人民幣（下同）1.19兆元。

上證指數最多跌40點或1.33％，低見3,023點，隨後受利好消息提振，大市回升，高見3,177點，漲113點或3.71％，全日收報3,170點，漲106點或3.48％，成交5,223.05億元。

深成指先跌後升，低見11,331點，跌206點或1.79％，高見12,034點，漲497點或4.31％，全日收市報12,000點，漲463點或4.02％，成交6,697.33億元。

滬深300指數報4,156點，漲172點或4.32％；創業板指數報2,635點，漲130點或5.2％。

各類股全線走高，酒店業彈逾7％；金融股漲逾4％；房地產、化工、電力、有色金屬股升逾3％；石油、水泥、煤炭股股升逾2％；鋼鐵股升逾1％。

大陸國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議。對於中概股問題，會議認為目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正致力形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。