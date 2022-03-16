長榮昨日召開董事會宣布配發每股18元股利，同時宣布啟動首度減資每股6元，股利加減資合計配發24元，引發市場多空論戰，值得關注的是，長榮今(16)日盤前股價試撮一度漲停，漲停委買張數高掛4萬多張，臨開盤前緊急抽單，以小漲2.5元價格160.5元開出後股價急殺，更一度遭摜壓至跌停價142.5元，終場收在143元。長榮股價劇烈震盪引發網友熱議，有人表示試撮漲停幾乎都是出貨「騙韭菜接刀」，稍有不慎被騙進去可能慘遭大戶坑殺。

長榮盤前股價試撮漲停，9點正式開盤時以小漲2.5元價格160.5元開出，最高來到163.5元，開盤15分鐘爆近10萬張大量，但不到半小時股價急殺翻黑，終場逼近跌停下跌15元收在143元，拖累其他航運股表現弱勢；原本陽明表現最為強勢，早盤最高上漲3%來到137元，隨後也跟著下殺，終場下跌2.31%收127元，萬海收在161.5元，跌幅6.38%。

長榮今日股價上沖下洗，成交量爆出超過近53萬張，比昨日全場成交量近30萬張多出1倍多，尤其盤前股價試撮一度漲停引發熱議，股民表示「今天長榮很惡意騙散戶進去，我看著時鐘何時抽單，在8:59分50多秒撤單，不是程式單的幾乎跑不掉」、「試搓漲停幾乎都是出貨」、「長榮試搓漲停騙到多少韭菜接刀」、「通常試搓漲停就是要倒貨」、「應該規定8：50後不能撤單」、「我就是被騙進來的韭菜」。

值得注意的是，盤前試撮因為規定不夠嚴謹很容易被有心人利用，任何人都能在8:30到9:00這段時間掛上大量的買賣單，而影響盤前的股價，舉例來說，當大戶想拉高出貨，就在漲停或高檔價位，掛下大量假買單，然後在開盤前瞬間「抽單」，僅留下「真賣單」，這樣能誘騙一些不清楚狀況的散戶，金管會則預計設置「盤前X分鐘內不得取消掛單」的規定來遏止假試撮的歪風，但因涉及修改系統電腦程式，最快2023年才會上路。