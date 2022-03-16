本月初甫落幕的國民黨中常委選舉，競選期間賄選傳聞不斷，黨中央今天端出中常委選制改革方案，據悉，會中有部分中常委不滿改革方案過於倉促，及對選任常委名額大幅調降表達疑慮，朱立倫強調，此草案已有25位中常委連署，面對民意，改革是必須的，期待延續回應廣大民意決心。

今天中常會上，討論攸關中常委選制改革的黨章修正案，內容包含選任中常委由29席減少到15席，將全國劃分為若干選區，由黨代表從中央委員中，採無記名單記投票，各選區應選名額每2人應有1人具現任民選公職身分；而黨主席指定的中常委名額，則從6至11人，改訂為10人，其中青年、原住民應各1人，依職務而產生的指定中常委，應隨職務異動而調整。

據悉，會中部分中常委對於中常委改革方案持保留態度，認為中常委名額一次調降太多，而主席指定中常委席次偏高，讓主席得以更加掌控中常會，以及提到應更細緻討論選制改革，比如中常委任期是否從2年改成4年。

中常委鄭任宗會後受訪表達異議，他說，未來採單記投票，若一人只能投一票，那更容易被綁樁，因此他沒有連署選制改革草案，他認為還有更好的討論空間，整個選舉制度還可以研議，此次的方案太過倉促。

面對黨內出現主席權力一把抓等質疑聲浪，身兼中常委的國民黨立委鄭正鈐受訪表示，中常委選制改革方案並沒有擴權疑慮；文傳會主委凌濤則說，完全不會有這樣的疑慮，修改後跟選制改革前，提名社會賢達、各界有代表性的名額完全沒變，主要改變的是，分區選舉、總額減半、公職過半，其中選任中常委名額從29席下修到15席，是這次改革方案中最大的改變。

凌濤進一步指出，這次中常委選舉改革方案有超過三分之二、25名中常委連署，幾乎是絕大多數贊成改革，未來改革草案要再送全代會表決，接下來將持續跟黨員溝通，以符合外界的期待，同時全力聚焦打贏年底選戰。

黨內人士表示，各界對於國民黨的改革都有很高的期望，但改革的過程中遇到極大的反彈力道，尤其是中常會體制的變革，結構性因素由來已久，各系統阻力相當大；朱立倫此次展現強勢領導魄力，強烈的決心，主導通過有史以來最大幅度改革方案，直球對決所有阻力。

據悉，另外，有中常委提到，有中央委員一直在外開記者會詆毀國民黨，不應該在外面鬥爭，有本事就直接叫陣，愛黨就不要毀黨，現在國民黨在打仗，別再把炮火對內。