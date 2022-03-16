中央推動《工廠管理輔導法》，要求2016年5月20日前已從事低汙染產業業者，需在今年3月19日前申請納管，但因適逢假日，高市經發局今（16）日表示，將順延至3月21日截至受理，而全市應納管工廠約4000家，迄今仍有495家業者未申請，若拒絕及不配合者，依法將予以停供水電處分。

經發局指出，高雄市未登記工廠納管申請截至昨天累計收案3733件，申請率近9成，其中核准2152件，但仍有495家業者未提出申請，多分布在大寮、鳥松、仁武、岡山、大社、燕巢等區。

經發局疾呼，符合申請納管資格業者一定要把握期限遞交納管申請書，確保後續合法經營權益，拒絕及不配合者，依法將予以停供水電處分，並將配合經濟部指示強制執行。

經發局表示，為協助業者申請納管，專案成立「特定工廠登記辦公室」，透過線下駐點、巡迴講座、專家輔導等方法多管齊下，也在申請截止日倒數前啟動專案逐家寄發公文、透過區公所深入鄰里訪視輔導並分流收件，近期平均每日收案近百件。

高雄工廠未登經發局