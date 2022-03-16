星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、白羊座、獅子座、天蠍座的女人敢愛敢恨，勇於表達真實情感，偏偏情路卻非常不順，總是在情海中浮沈，難以找到穩定交往的對象。

▍1.金牛座

金牛女在愛情中表達方式很直接，如果遇到喜歡的人，會主動追求，她們深怕錯失這個機會，兩人就再也沒有交集，所以會把握時機表達愛意。不過金牛女談戀愛時脾氣不好，吵架又希望男方無論對錯先來哄自己，很容易讓對方感覺疲乏，最終走向分手一途。

▍2.白羊座

白羊女性格直來直往，心裡想什麼就直接說出口，從來沒想過要隱藏內心的真實想法，在愛情中也是如此，深愛一個男人就會直接表現出來，不過她們性格太烈，常常讓男人招架不住，每次吵架都希望男友主動讓步，完全不想配合對方，讓男人無法忍受，一氣之下就分手，感情之路非常坎坷。

▍3.獅子座

獅子女很強勢，吵架時不輕易認輸，男人只要表現出想要控制或說服她們的樣子，就會讓她們進入戰鬥狀態，與對方反抗到底，一定要對方認輸才肯罷休。獅子女太容易生氣了，只要不符合她的期待，就會原地爆發，很少男人受得了她們。

▍4.天蠍座

天蠍女很專情，也願意在感情中付出，不過她們只重視自己的感覺，對方一定要照著自己喜歡的方式相處，如果不配合，就是不夠愛她，這種情緒勒索的方式很容易讓對方生厭，偏偏天蠍女完全不自知，導致每段感情總是一再重蹈覆轍。