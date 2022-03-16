王美花稱動物害停電 柯文哲酸：多講多給人笑

全台停電事件頻傳，昨高雄2000多戶停電，事後台電稱是被鳥碰觸到帶電設備，今日基隆市也傳出7000多戶停電，台電勘查後稱有2隻焦黑松鼠，讓網友譏「怎麼停電都是動物問題」。對此，台北市長柯文哲笑說，誠懇面對問題，趕快解決掉就好，講這些都沒有用，多講多給人笑。

北市府下午臨時舉行記者會，說明宴請陸企、北市限電及大彎北段等爭議。媒體詢問近日發生多起停電意外，台電都說與動物有關，柯文哲認為， 很多問題形成不是只有一天，卻天天將責任推給變電所，但，變電所是一天可以蓋得完？這是幾年前就知道有問題。

柯文哲直言，蔡英文總統上台前5年，松湖變電所、玉成變電所都沒有來申請，前面5年都不處理，現在才臨時來說要處理，說這是因為變電所怎麼樣，但上任前5年，變電所完全沒來申請。

對於停電與動物的關聯？柯文哲表示，中央應用誠懇態度面對用電問題，「講這些都沒有用，多講多給人笑」，因為對台北市長來說，現在就有21個案子卡在那裡，建照都發下去卻說沒有電，後面還有其他很多案子，到底要怎麼解決必須講清楚。