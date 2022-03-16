後疫情時代各產業需才孔急，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署轄區各訓練單位及地方政府規劃辦理職訓課程，預計要招6300餘人，課程種類涵蓋資訊、工業、美容及餐飲、托育照顧服務類等，即日起受理報名。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為協助失待業民眾迅速返回職場，分署積極結合民間訓練單位資源及地方政府，在桃竹苗轄區各地開辦職訓課程，舉凡ERP電子商務、室內設計、CAD工業產品美學設計、烘焙食品、男女髮從業人員、國貿及稅務人員、數據分析應用及照顧服務等，種類多元，只要是失待業且符合特定對象身份者，不僅免費報名及參訓，參訓期間也有訓練津貼，減輕學員參訓期間經濟壓力，安心受訓，結訓後也會提供媒合就業機會。

他進一步說明，由110年補助地方政府及委託民間訓練單開辦的124門職業訓練課程中發現，在3139位參訓人數中，女性佔2350人，男性則佔789人，女性學員足足比男性高出近3成，其中以資訊、餐飲、商業行銷企劃及美容類課程最受歡迎且詢問度最高，歸究參訓動機，不外乎是女性因缺乏專業技能導致長期失業或想轉換跑道、復出職場等原因，希望透過學習，提升專業技能培養第二專長，儘速重返職場。呼籲想要參訓的失待業民眾，可以上「台灣就業通」搜尋桃竹苗各地的職前訓練課程，如有問題也可以電洽桃竹苗分署訓練推廣科，電話(03)4855368分機1347-1350。