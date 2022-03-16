新竹市政府為讓全市國中、小學生若遇風雨天，也能夠不受氣候限制盡情運動、打球，近7年陸續斥資近億元經費，為7所學校「客製化」風雨球場，其中，民富國小「樹海裡的大大落葉」球場16日啟用，接下來朝山國小的球場也將於3月底完工。

市長林智堅表示，新竹市是兒童城市，也是重視教育的城市，他上任以來重視閱讀與運動推廣，推出班班有冷氣、新校園運動，新建2校、整建34棟校舍，讓校園設施全面升級，在教育、硬體設備及師資上也投入很大心力。

運動方面則在教育部及議會支持之下，投入9076萬打造7校風雨球場，讓熱愛運動的孩童盡情奔放，不論晴天或雨天，都能自在舒適地運動。

他說，今日見證百年民富國小嶄新風雨球場，心中相當欣慰，建築師用心設計竹市7座學校的風雨球場，讓它不只是蓋1個棚架，還得思考到球場與學校的關係。

民富風雨球場造型優雅，如同「樹海中的大落葉」守護著孩子，他感謝建築師將經驗帶到新竹，將美好想像實踐在校園空間，讓孩童們有舒適的學習環境，未來只要學校有需求，市府將持續向中央爭取經費，為校園建設風雨球場。

教育處長賴榮光表示，頂埔國小、建功國小、載熙國小、香山高中、光武國中、民富國小、朝山國小7校風雨球場陸續啟用，皆具備開放性、通風性且光線充足，藉由格柵、顏色、形式的調整，打造獨一無二風雨球場。

教育處說明，民富國小使用彎曲弧面將風雨球場串連校舍到操場，自然融入校園榕樹群，打造成「樹海裡的大落葉」，為學童遮陽擋雨；建功國小風雨球場屋頂設計為兩片交錯、微微脫開，不只完美阻絕雨水潑入，更打造出一道長型的透光天花板，引進光線與新竹風，更體現建築美感；而載熙國小的球場棚頂設計，則像是曬米粉被風吹拂過的形狀曲線。

教育處指出，市府近年投入3.44億改善各校體育設施，同時也積極爭取各校操場整修與風雨球場興建，提供學童更舒適的運動空間，並透過設計力導入公共建設，從關埔國小榮獲台灣建築賞到三民國小最美附設幼兒園，逐步讓校園的空間不再只是「複製」、「貼上」，孕育出學校各自的校園特色。