視障者過馬路遭車「刷卡」駛過 網怒炸：不檢舉天理難容

視障者遇上「視障者」！桃園市縣府路某路口10日被民眾目擊1名視障者手持導盲杖在綠燈過斑馬線時，遭到另一方向同為綠燈直行的轎車「刷卡」從正面近距離駛過，距離僅約1公尺，視障者當場嚇到愣在原地；影片曝光網友痛罵「不檢舉天理難容」、「導盲杖還差點被汽車輾斷、真夭壽」。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前分享1段行車紀錄器影片，1名視障者正準備走過斑馬線到對面時，1輛黑車竟當場從視障者前方呼嘯而過，就當時紅綠燈號誌來看，視障者當時是綠燈行走，而該路口因為有4條岔路，黑車也是綠燈直行，只是未禮讓路人的行為已引來砲轟。

桃園市縣府路某路口10日被民眾目擊1名視障者手持導盲杖在綠燈過斑馬線時，遭到另一方向同為綠燈直行的轎車「刷卡」從正面駛過。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」）

網友紛紛留言「支持原po檢舉，保護弱勢的人，希望警察能受理通過」、「這個不檢舉天理難容，不僅不禮讓視障，導盲杖還差點被汽車輾斷」、「每次看到這種人，就覺得台灣好可悲，到底什麼時候才會正常的禮讓行人，而且這位還是盲人」、「拿白杖表示是盲胞或弱視，大家一定要記得禮讓跟有需要時幫幫他們」、「看到視障者沒停，還貼這麽近刷卡，真夭壽」、「好傷心，駕駛應該是急著去媽媽的葬禮」。

據道路交通管理處罰條例44-3條，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新臺幣2400元以上、7200元以下罰鍰。