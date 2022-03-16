品牌廠華碩（2357）2021年受惠全球PC暨板卡市場需求暢旺帶動，維穩營運動能持續站高檔，第四季並衝上高峰，單季稅後淨利120.58億元刷新單季新高，單季稅後每股盈餘16.2元，同步創高。
華碩全年度亦交出三率三升的成績，其中毛利率及營益率分別達20.3％及9.6％，為近21年來高點，全年稅後淨利445.5億元，稅後EPS 60元、大賺六個股本。
華碩先前對2022年及未來幾年的PC市場展望看法樂觀，預期在疫情加速推動的新數位生活、混合式工作／學習型態，已成為不可逆的新常態下，最具生力的PC將重新成為數位裝置產品的主流，同時建立起剛性需求，為後續數年的全球PC市場維穩與今年度相當的3.5億台總量高峰。
不過今年在加入俄烏戰爭帶來的大環境變數後，會後對後續PC市況帶來修正，華碩也將在16日下午舉行的法說會中，對今年後市營運展望提出最新說明。
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