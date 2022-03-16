中華開發金控16日舉辦2021年第四季法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告。開發金控2021年整體獲利穩健增長，全年稅後淨利達新臺幣350億元，較去年同期成長177％。

開發金控與各子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券與中華開發資本均維持強健資本，中國人壽為2021年獲利貢獻最多的子公司，2021年稅後淨利為新臺幣285.4億元，開發金控認列新臺幣134.5億元。凱基證券受惠各業務線的全方位貢獻，2021年稅後淨利達新臺幣129億元，創歷史新高，同時在股權及債券承銷市場佔有率仍位居第一。凱基銀行2021年稅後獲利貢獻為新臺幣41.5億元，在中小企業、房貸及消費貸款等多元業務皆呈現成長。中華開發資本2021年稅後淨利為新臺幣98.9億元，主要來自於認列大樓出售獲利及投資評價增長。

除業務穩健成長，開發金控以ABCDE五大策略（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行）為發展主軸，2021年在各領域也有顯著進展，包括中國人壽自2021年12月30日成為開發金控100％持有之子公司；各子公司積極結合夥伴拓展生態圈，發展多元數位創新應用。此外，開發金控啟動全新儲備幹部計畫，培養新世代金融菁英；對內加速工作流程精簡，對外持續優化客戶體驗，同時加速資本重分配策略以強化獲利。

開發金控總經理龐德明表示，中國人壽自2021年12月30日成為開發金控100％持有之子公司，未來可望挹注獲利表現，強化集團競爭力；同時將透過各子公司合作，進一步拓展營運效能。開發金控為台灣首家承諾2045年全資產組合達淨零碳排的金控，連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI），未來持續推動營運據點碳中和，增加綠色產業投資組合，善盡金融業的社會影響力，深化永續經營承諾。