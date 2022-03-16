近期不少不肖人士透過投資、推銷等LINE群組進行詐騙，讓不少民眾相當困擾。一名男網友因不滿被加進一個投資群組裡，便在群組內連發貼圖惡搞，不料1分鐘後帳號慘被封鎖。實際上，LINE官方偵測到用戶短時間內「大量傳送相同訊息」，即會做出封鎖帳號、停權等處置，通常數小時或數天後就會恢復正常。

原PO昨（15日）在臉書社團《爆系知識家》貼出一段影片並透露，自己莫名被加進一個LINE的投資群組裡，決定連發貼圖惡搞一下，不料刷了1分多鐘後，電腦版的LINE程式突然閃退，讓他驚慌失措。

原PO指出，自電腦版的LINE程式閃退後，連帶手機版的LINE也無法使用，出現「LINE目前無法使用，請重開機，或稍後再試」的畫面，就算刪除App再重新下載也無法使用，因此趕緊發文求助。

原PO的LINE莫名被封鎖，點開手機版的LINE出現「LINE目前無法使用，請重開機，或稍後再試」畫面。（圖／翻攝臉書社團爆系知識家）

貼文一出，不少網友紛紛解惑，「你的帳號被LINE官方鎖住了」、「被鎖帳號啊，乖乖等一天」、「明天就好了，刷貼圖會觸發自動偵測，LINE官方就會封鎖你的帳號，我以前也很愛刷貼圖，帳號被鎖了好幾次」。

實際上，若違反LINE服務條款第13條所列禁止事項，包括「訊息被他人檢舉」、「大量傳送相同的訊息」等，LINE官方即會對該帳號做出封鎖、停權等處置。如果帳號只是暫時被封鎖或停權，通常數小時或數天後就會恢復正常；若遲遲未恢復，用戶亦可透過客服與LINE官方聯繫，說明事情原委或證明自已並無做出違反服務條款等行為。