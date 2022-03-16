烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)將原本頓巴斯地區(Donbas)的烏克蘭軍隊指揮官亞歷山大•帕夫柳克中將(Alexander Pavlyuk)調回基輔，改由聯合軍事行動組（JFO）副司令愛德華•莫斯卡廖夫少將(Eduard Moskalev)接手，基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）降為基輔防衛參謀。有報導說，調回帕夫柳克，是借重他的作戰經驗來防衛基輔，而俄國方面說法則是帕夫柳克是因為大量殺傷烏東平民區而被撤職。

俄羅斯的報導稱，帕夫柳克是因為在烏東使用大規模殺傷武器而被撤職，但戰爭的是是非非，在當下是很難查核的。(圖/JPO)

從2月24日戰爭爆發至今，烏克蘭東部的頓巴斯地區在持續激戰後仍然沒有崩潰，這可以歸功於戰地老將帕夫柳克的堅實防守，但是相對的，俄國則是一直批評頓巴斯地區人民一直遭遇烏克蘭部隊的強力轟炸。於是在這份人事調動案發布以後，包括塔斯社等俄國媒體稱，帕夫柳克是因未經授權向頓內次克發射OTR-21 (Tochka-U「端點」)戰術飛彈轟炸頓內次克市中心，造成 21名頓內次克共和國公民死亡和37人受傷。

不過，更合理的推論是，澤倫斯基需要老將軍的作戰經驗來防衛首都基輔，報導稱「將任命為基輔地區國家行政部門負責人」，顯然還沒有發布他的新職銜。

澤倫斯基表示，隨著戰局的變化，基輔方面和該地區的局勢，必須受到更多的關注。

帕夫柳克在烏克蘭東部戰線已經坐鎮8年，維持住烏克蘭在頓巴斯地區佔有三分之二的面積優勢。他在今年初(1月24日)接受泰晤士報的訪問時說「俄羅斯入侵烏克蘭，可能在冬奧閉幕典禮後發動，可能是2月20日~24日」，結果一語成讖。