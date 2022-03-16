美國國務院發言人近日表示，在俄烏衝突中，「大國不能欺負小國」的國際秩序被破壞了。大陸外交部今日回應舉敘利亞、阿富汗等事件為例，稱美方的所作所為才是舉世公認的大國欺負小國，且是「教科書級別的例證」。

大陸外交部發言人趙立堅反問美國，想一想自己上世紀60年代對古巴和巴拿馬、80年代對格瑞那達、90年代對南聯盟，本世紀初對阿富汗和伊拉克，還有後來對敘利亞及利比亞，「美方對他們做了什麼？」

趙立堅接著批評，美方的所作所為才是舉世公認的大國欺負小國的典型例證、是教科書級別的例證，以大欺小的帽子還是請美方「自己先戴正了再說」。

回到俄烏問題，趙立堅表示，危機的根本出路在於對話談判，而不是以自己為標準單方面定義國際秩序，更不是逼迫各國選邊站隊，製造非友即敵的寒蟬效應。他說，世界要和平，不要戰爭；要公道，不要霸道；要合作，不要對抗。這是國際社會絕大多數國家的共同願望。