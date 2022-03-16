永豐銀行首創定期定額投資美國股市的ShareShares平台，創下單月投資金額倍增紀錄；永豐銀行表示，今（2022）年初首創ShareShares，新臺幣1000元即可投資美股逾30檔精選標的；服務上線之後，吸引平均34歲的年輕「滑」世代透過網路下單投入美股，統計今年2月單月投資金額較上月倍增。

永豐銀行表示，ShareShares每月投資金額中，ETF（Exchange Traded Fund；指數股票型基金）和個股占比約55：45；其中，追蹤標準普爾500（Standard ＆ Poor's 500）指數、那斯達克（NASDAQ）指數的ETF最受青睞；個股方面，則以聚焦元宇宙、電動車概念的相關科技股為主。

永豐銀行指出，9成投資人使用手機下單，其中近8成透過數位帳戶－大戶DAWHO執行交易，平均每月投入約6000元；投資人30歲以下占比接近4成，突顯ShareShares符合年輕族群投資需求。

為協助小資族輕鬆參與美股市場，永豐銀行表示，ShareShares貼心提供每月6日、16日及26日為扣款日，配合小額投資門檻分散投資風險。例如，若預計每月投資3000元，ShareShares可設定分別於上述日期各投入1000元。即日起至12月31日享申購手續費0.3％優惠，賣出則免手續費。