台北捷運近期接連發生多起系統異常，台北市長柯文哲高中同學、北捷董事長李文宗至今仍神隱，讓下屬出面躺槍，讓不少議員炸鍋要求李文宗應盡快下台。對此，台北市長柯文哲今選擇力挺好友，強調董事長本來就不須處理對外關係，但也要求對方撰寫檢討報告。

北市府下午臨時舉行記者會，說明宴請陸企、北市限電及大彎北段等爭議，媒體追問北捷近日連連出包，為何董事長李文宗至今都神隱，多名議員也要求李文宗下台以示負責。

柯文哲指出，過去北捷出席市政會議或到議會備詢，一向都是總經理出面，對外關係一率由總經理負責，但自己也有要求李文宗，必須針對這次事件寫檢討報告，並親自前往市長室會議報告，他也有告誡北捷，下次遇到這種事不要拖到第4天，別等到市長罵人才辦說明會。

此外，有議員質疑柯文哲過去挪用重置基金來換債，導致捷運維修、汰換電梯的進度受影響，但柯文哲反酸「這個一定是假的」，之後會請秘書長陳志銘把帳目拿出來，呼籲外界不要牽拖。