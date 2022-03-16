全台最美螢光海「2022大農大富賞螢趣」，活動將在本月19、20日登場，長達1個月，適合全家規劃一場小旅行，開幕活動將有草地音樂會、螢光點點市集，及療癒人心的自然手作體驗活動，精采豐富，邀請民眾白日帶野餐墊來享受悠閒的森林饗宴，晚上走進森林中欣賞螢漫平森的視覺饗宴，活動每日總量管制上限720人。

佔地近千公頃的花蓮光復鄉「大農大富平地森林園區」，是全台最早、面積最大、最容易到達的賞螢地點，自2017年起推出付費的賞螢生態旅遊活動，每年都超過1萬人次參與。園區內有黑翅晦螢、大陸窗螢、黃緣螢、紅胸窗螢、山窗螢、黃脈翅螢、雙色垂鬚螢、大晦螢、雲南扁螢等，生態豐富。

今年林管處與花蓮縣政府合作，加碼推出「銀河．螢河」賞螢觀星主題活動，讓天上的星星與地上的螢光點點，融合成大農大富平地森林中最美的風景，有8位「花現天文解說員」認證解說員，將在「銀河‧螢河」活動中，帶領民眾漫談銀河、漫步螢河，帶來螢光閃閃的動人故事。

大農大富平地森林園區賞螢趣活動為3月19日至4月17日，賞螢票券已開賣，平日一般票每人230元，縣民社福票180元；假日一般票260元，縣民社福票230元；清明連假「現場票」300元。活動含賞螢導覽、活動保險，及精選社區好物伴手禮。伴手禮由大農大富周邊社區及部落提供。

林管處表示，為了減輕賞螢活動對生態的干擾，今年賞螢活動的每日總量管制為720人，比去年的800人略降；詳細活動訊息請上「大農大富平地森林」臉書粉絲專頁，或花蓮林區管理處官網查詢。